Borussia Monchengladbach-Inter (Champions League, 1 dicembre ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Darmian al posto di Hakimi (Di martedì 1 dicembre 2020) Doveva essere la gara del riscatto contro il Real Madrid, ma l'Inter la settimana scorsa a San Siro ha sbagliato di nuovo l'approccio, è andata in svantaggio, ha perso Vidal per una doppia ammonizione assolutamente evitabile e adesso le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League sono appese a un filo. Sei punti di

