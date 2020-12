Borussia Dortmund | Delaney | «Servirà maggiore attenzione su Immobile»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Thomasha parlato alla vigilia di-Lazio Thomas, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Lazio concentrandosi su Ciro. «Ciroha fatto molto bene nell'andata. Non c'è stata difesa su tutto il campo. Abbiamo bisogno di più controllo e non dobbiamo andare in svantaggio così presto. Assenza dei tifosi? Con 80.000 spettatori nel proprio stadio è tutto diverso. Per i nostri avversari questo è ovviamente un vantaggio».