Bologna, Bonaccini contro i negazionisti: “Chi nega il Covid è un irresponsabile” (Di martedì 1 dicembre 2020) BOLOGNA – Sui negazionisti del Covid, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini la pensa come il cardinale di Bologna Matteo Zuppi: “Condivido pienamente le sue parole: chi nega l’esistenza della pandemia e adotta comportamenti irresponsabili- scrive Bonaccini sui social- mette a rischio la vita degli altri”. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) BOLOGNA – Sui negazionisti del Covid, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini la pensa come il cardinale di Bologna Matteo Zuppi: “Condivido pienamente le sue parole: chi nega l’esistenza della pandemia e adotta comportamenti irresponsabili- scrive Bonaccini sui social- mette a rischio la vita degli altri”.

