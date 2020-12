Bollettino Coronavirus del 1 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 dicembre 2020) In data 1si notano ancora alcune distorsioni caratteristiche dei giorni post weekend. L’incremento nazionale dei casi è +1,20% (ieri +1,03%) con 1.620.901 contagiati totali, 784.595 dimissioni/guarigioni (+27.088) e 56.361 deceduti (+785); 779.945 infezioni in corso (-8.526). Elaborati 182.100 tamponi totali (ieri 130.524) con 85.112 nuovi casi testati (ieri 64.252); 19.350 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 10,62% (ieri 12,54% – target 2%); rapporto positivi /nuovi casi testati 22,73% (ieri 25,48% – target 3%). Ricoverati con sintomi -376 (784.595); terapie intensive -81 (3663.). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.048; Veneto 2.535; Lazio 1.669; Puglia 1.659; Piemonte 1.617; Emilia Romagna 1.471; Campania 1.113. In Lombardia curva +0,99% (ieri +0,47%) con 34.811 tamponi totali (ieri 16.987) e 12.312 nuovi casi testati (ieri ...