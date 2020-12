Bollettino coronavirus 1 dicembre: i primi dati, giornata nera in Veneto (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Bollettino del ministero della Salute con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. I primi aggiornamenti dalle Regioni. I primi aggiornamenti sui contagi di oggi 1 dicembre, dalle Regioni. Balzo di decessi in Veneto Il Veneto registra un balzo di 107 decessi di pazienti con Covid nelle ultime 24 ore, che porta il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute con iriguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Iaggiornamenti dalle Regioni. Iaggiornamenti sui contagi di oggi 1, dalle Regioni. Balzo di decessi inIlregistra un balzo di 107 decessi di pazienti con Covid nelle ultime 24 ore, che porta il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : In Italia 23.232 nuovi casi e 853 morti in 24 ore: il bollettino - borghi_claudio : @Yi_Benevolence E se sono veri e non si dimettono? E se ti dicono ah allora vuoi misure più restrittive? Queste tab… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Bollettino coronavirus, 337 nuovi positivi su 1213 tamponi, 151 da Ascoli, 93 da Pesaro-Urbino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Covid oggi: bollettino Coronavirus 1 dicembre. Dati in Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus: in Abruzzo la curva scende, ma preoccupa ancora l'Aquilano

L'AQUILA - Il bollettino giornaliero sull'andamento del coronavirus in Abruzzo evidenzia un rallentamento del contagio quasi ovunque, meno che nella provincia dell'Aquila, ...

Coronavirus, Kumbulla negativo: "È ora di tornare". In Italia ieri 16.377 nuovi casi

Il calciatore della Roma negativo al tampone. Diminuiscono i contagi in 24 ore, a fronte di meno tamponi effettuati (130.524). Calano anche le terapie intensive: -9. I decessi sono 672 ...

L'AQUILA - Il bollettino giornaliero sull'andamento del coronavirus in Abruzzo evidenzia un rallentamento del contagio quasi ovunque, meno che nella provincia dell'Aquila, ...Il calciatore della Roma negativo al tampone. Diminuiscono i contagi in 24 ore, a fronte di meno tamponi effettuati (130.524). Calano anche le terapie intensive: -9. I decessi sono 672 ...