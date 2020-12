Berlusconi sta male, i medici: “Ha una patologia cardiaca” (Di martedì 1 dicembre 2020) Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono di nuovo peggiorate. A causa di problemi cardiaci i medici gli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Lo ha riferito il legale del leader di Forza Italia, l’avvocato Federico Cecconi, nel corso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Le condizioni di salute di Silviosono di nuovo peggiorate. A causa di problemi cardiaci igli hanno consigliato “riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”. Lo ha riferito il legale del leader di Forza Italia, l’avvocato Federico Cecconi, nel corso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

