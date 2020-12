Berlusconi segue Salvini e Meloni: "Voto No al Mes" (Di martedì 1 dicembre 2020) Forza Italia non sosterrà la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità approvata ieri dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri all’Eurogruppo. La presa di posizione, netta, è arrivata dopo le parole dell’alleato Matteo Salvini che aveva minacciato la rottura nel centrodestra se qualcuno all’interno della sua coalizione avesse sostenuto in Parlamento il contestato progetto di riforma del fondo Salvastati. “Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perchè non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall’Eurogruppo sia soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo”, ha dichiarato Silvio Berlusconi. “Due sono i motivi che principalmente ci preoccupano. Il primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Forza Italia non sosterrà la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità approvata ieri dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri all’Eurogruppo. La presa di posizione, netta, è arrivata dopo le parole dell’alleato Matteoche aveva minacciato la rottura nel centrodestra se qualcuno all’interno della sua coalizione avesse sostenuto in Parlamento il contestato progetto di riforma del fondo Salvastati. “Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perchè non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall’Eurogruppo sia soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo”, ha dichiarato Silvio. “Due sono i motivi che principalmente ci preoccupano. Il primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che ...

FeelFilippo : RT @AndFranchini: #Berlusconi segue #Salvini e #Meloni: 'Voto No al #Mes' Nessun soccorso di Forza Italia alla maggioranza dopo le minacce… - AndFranchini : RT @AndFranchini: #Berlusconi segue #Salvini e #Meloni: 'Voto No al #Mes' Nessun soccorso di Forza Italia alla maggioranza dopo le minacce… - leone52641 : RT @AndFranchini: #Berlusconi segue #Salvini e #Meloni: 'Voto No al #Mes' Nessun soccorso di Forza Italia alla maggioranza dopo le minacce… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Berlusconi segue Salvini: 'Voto No al Mes' - AndFranchini : #Berlusconi segue #Salvini e #Meloni: 'Voto No al #Mes' Nessun soccorso di Forza Italia alla maggioranza dopo le mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi segue HTTP/1.1 Server Too Busy