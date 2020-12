Benevento, Anna Rita Russo è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Forza Italia, col vicesegretario regionale Rubano, il segretario provinciale Nascienzio IAnnace e il vicario Lello Di Somma annuncia di aver nominato segretario cittadino la professoressa Anna Rita Russo. “Preliminarmente – dichiarano Rubano, IAnnace e Di Somma – ci preme ricordare la figura dell’avvocato De Longis, esempio per tutti noi di professionalità, abnegazione e di quei valori che sono alla base del nostro partito. Valori che, siamo certi, Anna Rita, stimata per la sua attività di consigliere e di docente, saprà rappresentare al meglio anche e soprattutto in un momento difficile come questo. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, col viceregionale Rubano, ilprovinciale Nascienzio Ice e il vicario Lello Di Somma annuncia di aver nominatola professoressa. “Preliminarmente – dichiarano Rubano, Ice e Di Somma – ci preme ricordare la figura dell’avvocato De Longis, esempio per tutti noi di professionalità, abnegazione e di quei valori che sono alla base del nostro partito. Valori che, siamo certi,, stimata per la sua attività di consigliere e di docente, saprà rappresentare al meglio anche e soprattutto in un momento difficile come questo. ...

Benevento – Forza Italia, col vicesegretario regionale Rubano, il segretario provinciale Nascienzio Iannace e il vicario Lello Di Somma annuncia di aver nominato segretario cittadino la professoressa ...