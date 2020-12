BEAUTIFUL, anticipazioni dal 6 al 12 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 6 a sabato 12 dicembre 2020: Thomas attua il suo diabolico piano per allontanare Brooke da suo padre: farà in modo che lei scopra che Ridge l’ha tradita. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni dal 7 all’11 dicembre 2020 Il piano di Thomas contro Brooke sembra aver funzionato: lei è furibonda con Ridge perché ha trascorso la notte con Shauna. Katie è in attesa di un trapianto di reni. Ridge e Brooke continuano a litigare dopo la notte che lui ha passato con Shauna. Thomas complotta contro Brooke. Shauna conferma a Flo di essere affascinata da Ridge. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Thomas dice a Shauna che non ostacolerà i suoi tentativi di ... Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020)settimanali puntateda domenica 6 a sabato 12: Thomas attua il suo diabolico piano per allontanare Brooke da suo padre: farà in modo che lei scopra che Ridge l’ha tradita. Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 5,dal 7 all’11Il piano di Thomas contro Brooke sembra aver funzionato: lei è furibonda con Ridge perché ha trascorso la notte con Shauna. Katie è in attesa di un trapianto di reni. Ridge e Brooke continuano a litigare dopo la notte che lui ha passato con Shauna. Thomas complotta contro Brooke. Shauna conferma a Flo di essere affascinata da Ridge.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Thomas dice a Shauna che non ostacolerà i suoi tentativi di ...

