Basket | Serie A 2020-2021 | nessun positivo nel gruppo squadra della Vanoli Cremona

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Finisce un incubo per la. Il sodalizio lombardo, infatti, ha appena annunciato, tramite il suo sito ufficiale, chemembro del, i quali sono stati sottoposti, ieri, a un ciclo di tamponi molecolari, è risultatoal Covid-19. Gli ultimi giocatori guariti, ora, potranno tornare ad allenarsi dopo aver superato le visite mediche previste dal protocollo. Laè ferma esattamente da un mese. L’ultimo match disputato dal sodalizio lombardo, infatti, fu la sfida con Pesaro svoltasi in data 1/11/. Il ritorno in campo, ora, dovrebbe avvenire già venerdì, contro un altro team che, durante lo scorso mese, è stato funestato dal Covid, vale a dire Reggio Emilia. A causa dello stop, ...