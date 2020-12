Basket femminile, Eurolega 2020-2021: Schio tiene testa a Ekaterinburg per 35 minuti, ma nel finale le russe dilagano (Di martedì 1 dicembre 2020) La Famila Wuber Schio, nel match odierno di Eurolega 2020-2021 di Basket femminile, è stata autrice di una buona prestazione contro la corazzata russa di Ekaterinburg. Il sodalizio veneto, come era lecito aspettarsi, ha faticato contro la squadra attualmente più forte d’Europa, ma a tre minuti dalla fine la forbice tra i due team era ancora relativamente contenuta. Solo nel finale, con le ragazze della squadra italiana ormai esauste, Ekaterinburg è riuscita a dilagare. Le due squadre sono rimaste a contatto nei primi otto minuti del primo quarto. Sul finire della frazione inaugurale di gioco, tuttavia, Ekaterinburg ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) La Famila Wuber, nel match odierno didi, è stata autrice di una buona prestazione contro la corazzata russa di. Il sodalizio veneto, come era lecito aspettarsi, ha faticato contro la squadra attualmente più forte d’Europa, ma a tredalla fine la forbice tra i due team era ancora relativamente contenuta. Solo nel, con le ragazze della squadra italiana ormai esauste,è riuscita a dilagare. Le due squadre sono rimaste a contatto nei primi ottodel primo quarto. Sul finire della frazione inaugurale di gioco, tuttavia,ha premuto il piede sull’acceleratore e ha piazzato un parziale di ...

