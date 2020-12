Avete mai visto l’ex moglie di Maradona? Ha 58 anni e ha partecipato a Masterchef Celebrity [FOTO] (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono trascorsi giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e ancora oggi se ne parla. Campione del mondo nel 1986 è soprannominato “El Pibe d’oro” perché considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. La sua recente dipartita ha scosso il mondo intero e sono in molti a ricordarlo. È stato uno dei personaggi più influenti nel mondo calcistico, idolo di tanti atleti e tifosi. Maradona nel corso del tempo è stato protagonista più volte della cronaca rosa e insieme a lui la sua compagna storica Claudia Villafane. È la sua ex moglie ed è stata accanto alla leggenda del calcio per tanti anni. L’Avete mai vista? Ecco chi è. Claudia Villafane, ex moglie di Maradona, ecco chi è FOTO Claudia Villafane oggi ha 58 anni e secondo ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono trascorsi giorni dalla scomparsa di Diego Armandoe ancora oggi se ne parla. Campione del mondo nel 1986 è soprannominato “El Pibe d’oro” perché considerato il calciatore più forte di tutti i tempi. La sua recente dipartita ha scosso il mondo intero e sono in molti a ricordarlo. È stato uno dei personaggi più influenti nel mondo calcistico, idolo di tanti atleti e tifosi.nel corso del tempo è stato protagonista più volte della cronaca rosa e insieme a lui la sua compagna storica Claudia Villafane. È la sua exed è stata accanto alla leggenda del calcio per tanti. L’mai vista? Ecco chi è. Claudia Villafane, exdi, ecco chi èClaudia Villafane oggi ha 58e secondo ...

