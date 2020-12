Aversa | sindaco ‘tradito’ da alleati sul bilancio | “Brutto colpo | riflessione necessaria”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo una seduta fiume protrattasi per tutta la giornata di ieri e conclusasi in tarda serata, il Consiglio Comunale di(Ce) ha bocciato, con 14 voti contrari e 9 a favore (un consigliere si è astenuto) la variazione dipresentata dalla giunta guidata dalAlfonso Golia, che ora rischia di finire in grande anticipo la sua esperienza amministrativa, iniziata appena diciotto mesi fa. Il prefetto di Caserta Raffaele Ruberto, così come stabilisce il Testo Unico degli Enti Locali, dovrebbe inviare una diffida e un termine ultimo di venti giorni entro cui Golia dovrebbe convocare una nuova seduta dell’assise civica per una seconda votazione sul documento contabile; se anche in quella circostanza il voto del Consiglio dovesse essere negativo, allora al prefetto non resterebbe altra soluzione ...