Atalanta | sospiro di sollievo sull' infortunio di Gollini

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Gollini, sospiro di sollievo #Atalanta: solo un leggero trauma contusivo al ginocchio - sportli26181512 : Gollini, sospiro di sollievo Atalanta: solo un leggero trauma contusivo al ginocchio: Gollini, sospiro di sollievo… - Gazzetta_it : #Gollini, sospiro di sollievo #Atalanta: solo un leggero trauma contusivo al ginocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta sospiro

La Gazzetta dello Sport

L’Atalanta dopo la Champions finora ha raccolto tre sconfitte, tre pareggi e quattro vittorie, con pia-stop in campionato dovuti anche alle pause per le nazionali A conti fatti, il bilancio dell’Atala ...I due destinati a non comparire sulle distinte stasera col Verona sono infortunati. L’Atalanta tira un sospiro di sollievo dopo la positività al tampone di giovedì di Aleksey Miranchuk comunicata alla ...