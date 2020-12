Atalanta, per Gollini lieve trauma contusivo al ginocchio (Di martedì 1 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per l’Atalanta per quanto riguarda le condizioni del portiere Gollini. Il giocatore fra qualche giorno tornerà in gruppo: è la buona notizia emersa dal consulto a cui il portiere dell’Atalanta si è sottoposto stamattina, per chiarire meglio l’esito della risonanza magnetica al ginocchio sinistro effettuata ieri. Per il giocatore si tratta solo di un lieve trauma contusivo al ginocchio. Gollini si era infortunato sabato, nel corso di Atalanta-Verona, in occasione dell’azione che aveva portato al rigore in favore della squadra di Juric. Cercando l’uscita su Zaccagni, a Gollini era rimasto “sotto” il ginocchio. Si era temuto il peggio ma per fortuna nulla di grave per ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Sospiro di sollievo per l’per quanto riguarda le condizioni del portiere. Il giocatore fra qualche giorno tornerà in gruppo: è la buona notizia emersa dal consulto a cui il portiere dell’si è sottoposto stamattina, per chiarire meglio l’esito della risonanza magnetica alsinistro effettuata ieri. Per il giocatore si tratta solo di unalsi era infortunato sabato, nel corso di-Verona, in occasione dell’azione che aveva portato al rigore in favore della squadra di Juric. Cercando l’uscita su Zaccagni, aera rimasto “sotto” il. Si era temuto il peggio ma per fortuna nulla di grave per ...

ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - SerieA : Vittoria esterna e 3 punti guadagnati per l’@HellasVeronaFC sul campo dell’@Atalanta_BC! #AtalantaVerona… - ZZiliani : Per chi ama lo sport e il calcio regolare, quello che da anni non riusciamo più a vedere in Italia, ricordo come do… - mastrodea74 : #AtalantaMidtjylland #UCL #GoAtalantaGo STASERA CONTA SOLO VINCERE, PER ARRIVARE AD AMSTERDAM , CON 2 RISULTATI S… - blab_live : #UCL #ChampionsLeague, #AtalantaMidtjylland #ATAFCM @Atalanta_BC @fcmidtjylland per la Dea un solo risultato! Prob… -