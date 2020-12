Atalanta-Midtjylland, Gasperini: “Avremmo firmato per trovarci in questa situazione, ci manca qualcosa in attacco” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'Atalanta non va oltre il pari casalingo contro il Midtjylland (1-1).Gli orobici non sono riusciti ad avere la meglio dei danesi, il pari però conferma che la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dipenderà dalla sfida di Amsterdam dove ai bergamaschi basterà non perdere. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione della sua squadra."Non abbiamo ancora ottenuto il passaggio del turno, ora andremo ad Amsterdam a giocarci la qualificazione. All’inizio del girone avremmo messo la firma per essere in questa situazione, direi che abbiamo questo piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo. La squadra sta giocando bene a centrocampo e in difesa, ci manca qualcosa in attacco. C’è della ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'non va oltre il pari casalingo contro il(1-1).Gli orobici non sono riusciti ad avere la meglio dei danesi, il pari però conferma che la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dipenderà dalla sfida di Amsterdam dove ai bergamaschi basterà non perdere. Il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero, ai microfoni di Sky Sport, ha così analizzato la prestazione della sua squadra."Non abbiamo ancora ottenuto il passaggio del turno, ora andremo ad Amsterdam a giocarci la qualificazione. All’inizio del girone avremmo messo la firma per essere in, direi che abbiamo questo piccolo vantaggio e cercheremo di sfruttarlo. La squadra sta giocando bene a centrocampo e in difesa, ciin attacco. C’è della ...

