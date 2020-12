Arrestato 30enne per tentato furto in chiesa Santa Maria ai Monti (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Ha tentato di rubare dentro una cassetta delle elemosine all’interno della chiesa di Santa Maria ai Monti. Per questo un cittadino di origini nigeriane di 30 anni e’ stato Arrestato ieri alle 14. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Esquilino. Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma – Hadi rubare dentro una cassetta delle elemosine all’interno delladiai. Per questo un cittadino di origini nigeriane di 30 anni e’ statoieri alle 14. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato Esquilino.

CorriereCitta : Roma, manda baci e occhiate ai bimbi nel parco, scatta l’allarme dei genitori. Arrestato pedofilo 30enne - v_senigallia : Trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, arrestato un 30enne - LatinaBiz : Carabinieri E' stato arrestato un 30enne, N.A., dai carabinieri a Formia per rapina. Il provvedimento è arrivato i… - ReggioPress : Minaccia, chiude in casa e picchia la fidanzata: arrestato 30enne - AlguerIT : NUORO Detenzione e spaccio: arrestato 30enne -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 30enne Trovato in possesso di 100 grammi di cocaina, arrestato un 30enne Vivere Senigallia Nel portafogli ha la tessera sanitaria di un altro: 30enne denunciato

Nel portafogli ha una tessera sanitaria che non è sua. E' stato denunciato il trentenne fermato a Fontivegge (Perugia) dagli uomini della questura impegnati in un controllo ordinario del territorio.Ri ...

Hashish dalla Spana alla Svizzera via Como: sgominato traffico internazionale di droga

Como, 30 novembre 2020 - La Polizia cantonale del Canton Ticino ha scoperto un traffico internazionale di canapa illegale ed hashish tra Spagna, Italia e Svizzera. Iniziata nel 20 ...

Nel portafogli ha una tessera sanitaria che non è sua. E' stato denunciato il trentenne fermato a Fontivegge (Perugia) dagli uomini della questura impegnati in un controllo ordinario del territorio.Ri ...Como, 30 novembre 2020 - La Polizia cantonale del Canton Ticino ha scoperto un traffico internazionale di canapa illegale ed hashish tra Spagna, Italia e Svizzera. Iniziata nel 20 ...