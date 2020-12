Arrestata coppia di pedofili: adescava bambini sui social con profili falsi (Di martedì 1 dicembre 2020) Una coppia pedofili è stata Arrestata in provincia di Palermo dopo oltre tre mesi d’indagini: usavano profili falsi sui social per adescare minorenni. Una coppia di 40enni è stata Arrestata a Termini Imerese, in provincia di Palermo, dopo che la Polizia Postale li ha individuati come adescatori di minori sul web. La scoperta fa parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020) Unaè statain provincia di Palermo dopo oltre tre mesi d’indagini: usavanosuiper adescare minorenni. Unadi 40enni è stataa Termini Imerese, in provincia di Palermo, dopo che la Polizia Postale li ha individuati come adescatori di minori sul web. La scoperta fa parte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Mania48Mania53 : RT @04Carmen20: Falsi profili social per adescare minori, arrestata coppia di Termini Imerese Giornata rovinata Ora voglio sapere che f… - serenel14278447 : Falsi profili sui social per adescare minori, arrestata una coppia - dar_casartelli : RT @Lunadargento5: Falsi profili social per adescare minori, arrestata coppia di Termini Imerese - ilnazionaleit : Postale di Torino, arrestata coppia di Termini Imerese che adescava minori sui social - madonielive : Palermo- Catania: non si ferma il contrasto alla pedopornografia,arrestata dalla polizia postale una coppia -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata coppia Adescavano adolescenti online, arrestata una coppia in Sicilia AGI - Agenzia Italia Pedopornografia, arrestata una coppia che adescava minori sui social

46 anni lei e 42 lui: sono stati beccati dalla polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico ...

Falsi profili social per adescare minorenni, arrestata una coppia

Falsi profili social per adescare le loto giovanissime vittime. Predatori sessuali “travestiti” da ragazzini grazie ad account costruiti ad arte per entrare in contatto con i minorenni. Ma le indagini ...

46 anni lei e 42 lui: sono stati beccati dalla polizia postale per violenza sessuale, adescamento di minorenni e divulgazione e detenzione di immagini video a contenuto pedopornografico ...Falsi profili social per adescare le loto giovanissime vittime. Predatori sessuali “travestiti” da ragazzini grazie ad account costruiti ad arte per entrare in contatto con i minorenni. Ma le indagini ...