Anzio, lite furibonda per i carrelli della spesa: uomo rischia la vita, 25enne arrestato per tentato omicidio (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, la volante del commissariato PS di Anzio e Nettuno, è stata inviata presso il parcheggio di un alimentari, dove era stata segnalata una rissa violenta. Giunti prontamente, gli operatori hanno trovato un uomo in una grossa pozza di sangue, notando anche un secondo uomo intento ad allontanarsi. Assiema al personale del 118 inviato l’uomo a terra, riportante una grossa ferita al collo, è stato prontamente soccorso. La Polizia, nel mentre, si è subito messa sulle tracce dell’uomo intento alla fuga, raggiungendolo velocemente. Leggi anche: Test anti-Covid abusivi e mancate comunicazioni di positività: irregolarità anche in provincia di Latina, tutti i controlli Le dinamiche e la motivazione L’uomo che si era allontanato aveva in mano una bottiglia rotta, sporca di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel pomeriggio di ieri, la volante del commissariato PS die Nettuno, è stata inviata presso il parcheggio di un alimentari, dove era stata segnalata una rissa violenta. Giunti prontamente, gli operatori hanno trovato unin una grossa pozza di sangue, notando anche un secondointento ad allontanarsi. Assiema al personale del 118 inviato l’a terra, riportante una grossa ferita al collo, è stato prontamente soccorso. La Polizia, nel mentre, si è subito messa sulle tracce dell’intento alla fuga, raggiungendolo velocemente. Leggi anche: Test anti-Covid abusivi e mancate comunicazioni di positività: irregolarità anche in provincia di Latina, tutti i controlli Le dinamiche e la motivazione L’che si era allontanato aveva in mano una bottiglia rotta, sporca di ...

CorriereCitta : Anzio, lite furibonda per i carrelli della spesa: uomo rischia la vita, 25enne arrestato per tentato omicidio - ilClandestinoTW : Lite per il carrello ad Anzio, 33enne aggredito con una bottiglia e quasi ucciso -

Ultime Notizie dalla rete : Anzio lite Lite per il carrello ad Anzio, 33enne aggredito con una bottiglia e quasi ucciso Il Clandestino Giornale Lite per il carrello ad Anzio, 33enne aggredito con una bottiglia e quasi ucciso

L’emergenza che stiamo vivendo non blocca purtroppo la commissione di reati, nel pomeriggio di ieri la volante del commissariato Pubblica sicurezza di ...

Lite tra fidanzati alla Stazione di Nettuno, accorrono la volante e il 118

Ha destato una certa preoccupazione questa sera alle 17,30 circa, la presenza di un’ambulanza del 118 e di due volanti del Commissariato di polizia di Anzio presso laStazione ferroviaria di Nettuno. S ...

L’emergenza che stiamo vivendo non blocca purtroppo la commissione di reati, nel pomeriggio di ieri la volante del commissariato Pubblica sicurezza di ...Ha destato una certa preoccupazione questa sera alle 17,30 circa, la presenza di un’ambulanza del 118 e di due volanti del Commissariato di polizia di Anzio presso laStazione ferroviaria di Nettuno. S ...