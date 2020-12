Anzio, arrestato 25enne nigeriano per tentato omicidio (Di martedì 1 dicembre 2020) Anzio, un carrello della spesa la causa della lite violenta: arrestato dalla Polizia di Stato un 25enne nigeriano per tentato omicidio. Sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un uomo riverso a terra in una pozza di sangue che presentava una profonda ferita al collo. A pochi metri di distanza un altro soggetto che stava cercando di allontanarsi in tutta fretta. : cosa è successo Prontamente gli agenti, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato soccorso al ferito e, subito dopo, hanno raggiunto lo straniero che stava scappando. O.J., nigeriano di 25 anni, aveva ancora tra le mani la bottiglia di vetro rotta e sporca di sangue con cui aveva aggredito e ferito la vittima. Assicurato nell’auto di servizio, è stato accompagnato negli uffici di polizia ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020), un carrello della spesa la causa della lite violenta:dalla Polizia di Stato unper. Sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un uomo riverso a terra in una pozza di sangue che presentava una profonda ferita al collo. A pochi metri di distanza un altro soggetto che stava cercando di allontanarsi in tutta fretta. : cosa è successo Prontamente gli agenti, insieme ai sanitari del 118, hanno prestato soccorso al ferito e, subito dopo, hanno raggiunto lo straniero che stava scappando. O.J.,di 25 anni, aveva ancora tra le mani la bottiglia di vetro rotta e sporca di sangue con cui aveva aggredito e ferito la vittima. Assicurato nell’auto di servizio, è stato accompagnato negli uffici di polizia ...

