Anziani | ministero della Salute | “Anche l’isolamento nuoce | garantire visite agli ospiti di Rsa | Rsd e dei centri di riabilitazione”

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Poichésociale e la solitudine rappresentano motivo di sofferenza e importanti fattori di rischio nella popolazione anziana per la sopravvivenza … devono essere assicurate ledei parenti e dei volontari per evitare le conseguenze di un troppo severo isolamento sulladeglidelle residenze” per. In piena sicurezza e con l’ausilio di tamponi rapidi antigenici per lo screening dei contagi da Coivd 19. A sostenerlo è ilin un documento datato 30 novembre 2020, firmato dai direttori generali Andrea Urbani e Giovanni Rezza e intitolato “Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi ...