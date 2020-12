Antonino Chef Academy, ultimo atto stasera su Sky e NOW TV (Di martedì 1 dicembre 2020) Quattro giovanissimi Chef, ambiziosi, determinati, agguerriti. Un sogno in comune: entrare nella grande brigata di un prestigioso ristorante stellato come Villa Crespi. Solo uno di loro ce la farà, al termine di un percorso accademico durissimo ma anche ricco di insegnamenti preziosi. Giunge al gran finale Antonino Chef Academy, l’accademia televisiva di Antonino Cannavacciuolo, che vivrà il... Leggi su digital-news (Di martedì 1 dicembre 2020) Quattro giovanissimi, ambiziosi, determinati, agguerriti. Un sogno in comune: entrare nella grande brigata di un prestigioso ristorante stellato come Villa Crespi. Solo uno di loro ce la farà, al termine di un percorso accademico durissimo ma anche ricco di insegnamenti preziosi. Giunge al gran finale, l’accademia televisiva diCannavacciuolo, che vivrà il...

Rigna_over : Guardavo una puntata di Antonino Chef Academy. Madonna 20enni che fanno piatti da spavento...che invidia - Pino__Merola : Antonino Chef Academy, cresce l’attesa per la finale di domani sera - SkyTG24 : Antonino Chef Academy, cresce l'attesa per la finale di domani sera - varesenews : Un varesino in finale nella seconda stagione di Antonino Chef Academy - Pino__Merola : Antonino Chef Academy, le foto della semifinale -