Antonino Cannavacciuolo firma il nuovo numero de La Cucina Italiana (Di martedì 1 dicembre 2020) La Cucina Italiana arriva in edicola il 1° dicembre sotto la direzione dello chef Antonino Cannavacciuolo, il sesto portavoce della campagna di comunicazione per promuovere la candidatura della biodiversità culinaria Italiana come bene immateriale dell’Unesco. L’operazione, iniziata a luglio con Massimo Bottura, continuata ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann, ha proseguito con Carlo Cracco e Niko Romito, fino al protagonista di Masterchef e Cucine da Incubo. È un numero record quello di dicembre, ben 290 pagine per la prima volta nella storia del brand che compie 91 anni. 75 ricette ideate e Cucinate insieme a Cannavacciuolo con i suoi fondamentali (crema d’aglio, colatura di provola), abbinamenti inediti (mai provato il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Laarriva in edicola il 1° dicembre sotto la direzione dello chef, il sesto portavoce della campagna di comunicazione per promuovere la candidatura della biodiversità culinariacome bene immateriale dell’Unesco. L’operazione, iniziata a luglio con Massimo Bottura, continuata ad agosto con Davide Oldani, a settembre con Antonia Klugmann, ha proseguito con Carlo Cracco e Niko Romito, fino al protagonista di Masterchef e Cucine da Incubo. È unrecord quello di dicembre, ben 290 pagine per la prima volta nella storia del brand che compie 91 anni. 75 ricette ideate ete insieme acon i suoi fondamentali (crema d’aglio, colatura di provola), abbinamenti inediti (mai provato il ...

BrindesPet : RT @Cucina_Italiana: Nuovo numero, nuovo Direttore: per il mese di dicembre, il nostro gradito ospite è Chef Antonino Cannavacciuolo! #orai… - SpotandWeb : Nuova notizia: Antonino Cannavacciuolo firma il nuovo numero de La Cucina Italiana - AndyPennefather : RT @Cucina_Italiana: Nuovo numero, nuovo Direttore: per il mese di dicembre, il nostro gradito ospite è Chef Antonino Cannavacciuolo! #orai… - Cucina_Italiana : Nuovo numero, nuovo Direttore: per il mese di dicembre, il nostro gradito ospite è Chef Antonino Cannavacciuolo!… - foodaffairs_it : La Cucina Italiana in edicola il 1° dicembre sotto la direzione dello chef Antonino Cannavacciuolo, sesto portavoce… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Cannavacciuolo HTTP/1.1 Server Too Busy