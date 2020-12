Antonella Clerici debutta con il suo libro di ricette di È sempre mezzogiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo aver lasciato La Prova del Cuoco, il suo allontanamento (momentaneo) dalle scene aveva recato grande dispiacere tra il pubblico. Ma possiamo ormai consolarci: Antonella Clerici è tornata in tutto il suo splendore, con una carica di energie che ha dell’incredibile. E proprio in queste settimane ha lavorato a molti progetti, tra cui un libro di ricette. Ispirato al suo show È sempre mezzogiorno, quello che ha segnato il ritorno in televisione dell’amatissima conduttrice con un appuntamento quotidiano, il ricettario è una gradita novità per i telespettatori. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la Clerici ha raccontato qualche dettaglio in più sul suo lavoro editoriale e su ciò che si cela dietro l’ennesimo successo. “Questo è speciale perché arriva dopo ... Leggi su dilei (Di martedì 1 dicembre 2020) Dopo aver lasciato La Prova del Cuoco, il suo allontanamento (momentaneo) dalle scene aveva recato grande dispiacere tra il pubblico. Ma possiamo ormai consolarci:è tornata in tutto il suo splendore, con una carica di energie che ha dell’incredibile. E proprio in queste settimane ha lavorato a molti progetti, tra cui undi. Ispirato al suo show È, quello che ha segnato il ritorno in televisione dell’amatissima conduttrice con un appuntamento quotidiano, il ricettario è una gradita novità per i telespettatori. In una lunga intervista al Corriere della Sera, laha raccontato qualche dettaglio in più sul suo lavoro editoriale e su ciò che si cela dietro l’ennesimo successo. “Questo è speciale perché arriva dopo ...

