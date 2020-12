Animali Fantastici 3, Dan Fogler: "Ciò che è meglio per Johnny Depp non è ciò che è meglio per il film" (Di martedì 1 dicembre 2020) Dan Fogler ha commentato la scelta controversa di chiedere le dimissioni di Johnny Depp da Animali Fantastici 3. L'attore di Animali Fantastici 3, Dan Fogler, ha commentato l'uscita di scena di Johnny Depp a seguito della sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo accusò di violenza domestica contro l'ex moglie. Warner Bros ha chiesto a Johnny Depp di dimettersi dal franchise Animali Fantastici a seguito dei suoi problemi legali, come rivelato dallo stesso attore sui social. La notizia ha gettato nello sconforto i fan di Depp che apprezzavano la sua presenza nella saga magica nei panni dell'oscuro Gellert Grindelwald e ha spinto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) Danha commentato la scelta controversa di chiedere le dimissioni dida3. L'attore di3, Dan, ha commentato l'uscita di scena dia seguito della sconfitta nella causa legale contro il Sun, che lo accusò di violenza domestica contro l'ex moglie. Warner Bros ha chiesto adi dimettersi dal franchisea seguito dei suoi problemi legali, come rivelato dallo stesso attore sui social. La notizia ha gettato nello sconforto i fan diche apprezzavano la sua presenza nella saga magica nei panni dell'oscuro Gellert Grindelwald e ha spinto ...

