Ancora violenze islamiste in Indonesia. Decapitato un cristiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Venerdì scorso un commando di miliziani dell'East Indonesia mujahidin (Mit) ha compiuto una vera e propria mattanza contro la comunità cristiana nel remoto villaggio di Lemban Tongoa, sull'isola Indonesiana di Sulawesi. Diverse case sono state date alle fiamme e quattro uomini sono stati brutalmente uccisi. Uno di loro è stato Decapitato, un altro è stato InsideOver.

