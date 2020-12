Anche l’Alto Sele nella nomina del coordinamento europeo di Forza Italia in Germania (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoValva (Sa) – C’è Anche l’Alta Valle del Sele nella nomina a componente del coordinamento europeo di Forza Italia in Germania. Protagonista, è il salernitano Vito Fagiolino. Originario di Valva, militante politico della Destra berlusconiana, Fagiolino, pochi giorni fa, è stato nominato, insieme a Carmelo Pignataro, dal responsabile del dipartimento Italiani all’estero di Forza Italia, il senatore Lucio Malan, quale componente del coordinamento Forza Italia Europa in Germania. La notizia, ufficializzata ieri, è stata accolta con entusiasmo Anche dai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoValva (Sa) – C’èl’Alta Valle dela componente deldiin. Protagonista, è il salernitano Vito Fagiolino. Originario di Valva, militante politico della Destra berlusconiana, Fagiolino, pochi giorni fa, è statoto, insieme a Carmelo Pignataro, dal responsabile del dipartimentoni all’estero di, il senatore Lucio Malan, quale componente delEuropa in. La notizia, ufficializzata ieri, è stata accolta con entusiasmodai ...

