Amy Adams: «Sono una fifona, ma i miei personaggi fanno tanta paura» (Di martedì 1 dicembre 2020) È in arrivo con due film: La donna alla finestra, un thriller in stile Hitchcock e il dramma generazionale Elegia americana diretto da Ron Howard in cui recita insieme a Glenn Close, sua madre. Negli ultimi 14 anni ha avuto sei nomination all'Oscar senza ottenerlo. Sarà la volta buona? «Mia mamma è stata candidata sette volte. Se non l'ha vinto lei... posso anche avere pazienza». Esistono due me, l'attrice e la mamma (ma anche moglie e casalinga) e non potrebbero essere più diverse. Quella sullo schermo mi somiglia fisicamente, ma non caratterialmente, tanto che spesso sorprende perfino l'altra, la spettatrice». Silenzio, per favore, Amy Lou Adams è in vena di confessioni. Continui la prego. L'attrice non ha paura quasi di niente, la mamma-moglie-casalinga-spettatrice quasi di tutto. Ci può fare un esempio? Quando nel film Notte al museo 2 ho ... Leggi su panorama (Di martedì 1 dicembre 2020) È in arrivo con due film: La donna alla finestra, un thriller in stile Hitchcock e il dramma generazionale Elegia americana diretto da Ron Howard in cui recita insieme a Glenn Close, sua madre. Negli ultimi 14 anni ha avuto sei nomination all'Oscar senza ottenerlo. Sarà la volta buona? «Mia mamma è stata candidata sette volte. Se non l'ha vinto lei... posso anche avere pazienza». Esistono due me, l'attrice e la mamma (ma anche moglie e casalinga) e non potrebbero essere più diverse. Quella sullo schermo mi somiglia fisicamente, ma non caratterialmente, tanto che spesso sorprende perfino l'altra, la spettatrice». Silenzio, per favore, Amy Louè in vena di confessioni. Continui la prego. L'attrice non haquasi di niente, la mamma-moglie-casalinga-spettatrice quasi di tutto. Ci può fare un esempio? Quando nel film Notte al museo 2 ho ...

'Elegia Americana', disponibile su Netflix, è il nuovo film di Ron Howard. Un film con le straordinarie interpretazioni di Glenn Close e Amy Adams che, purtroppo, non bastano a salvare una pellicola b ...

‘Elegia americana’, una stron*ata a caccia di Oscar

Glenn Close tiene in piedi un film (diretto da Ron Howard) che trasforma una storia vera piena di sfumature sociali e politiche in un melodramma hollywoodiano senza profondità ...

