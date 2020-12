Allerta neve in Emilia-Romagna | nella notte primi fiocchi anche in pianura

Leggi su dire

(Di martedì 1 dicembre 2020) BOLOGNA – Scatta l’allerta neve in Emilia-Romagna. La protezione civile regionale ha diffuso, sulla base delle previsioni Arpae per le prossime ore, un’allerta meteo valida dalle 12 di oggi a tutta la giornata di domani; arancione in tutto l’Appennino occidentale e centrale, gialla invece nella pianura occidentale e sull’Appennino romagnolo; allerta gialla anche per criticità costiera e stato del mare per i fenomeni di maltempo attesi sulla costa adriatica.