Allerta alimentare | salmonella nella salsiccia abruzzese appassita piccante

(Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto dicommercializzata dal Salumificio Sorrentino srl (IT 1609 L CE) a marchio Tavola Italia per la presenza di. Il richiamo è stato effettuato a seguito di comunicazione esito analitico prot. N 106932 del 27/11/20 del Servizio Impronta Unika.

