Aldo Montano positivo al Covid insieme alla moglie Olga Plachina e alla figlia

(Di martedì 1 dicembre 2020) Anche Aldo Montano e tutta la sua famiglia sono risultati positivi al Covid: «Siamo acciaccati forte, tutti e tre a casa con Covid da ieri», il campione l’ha rivelato all’Ansa, dopo il tampone positivo per lui, per la moglie, la velocista russa Olga Plachina, in attesa del secondo figlio, e per la primogenita Olympia, 3 anni.