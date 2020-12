Aldo Montano e la moglie incinta positivi al Covid | “Stiamo male”

Leggi su gossipblog

(Di martedì 1 dicembre 2020)è risultato positivo al-19 e con lui, purtroppo, anche laOlga, al quarto mese di gravidanza. L’ex schermitore lo ha annunciato tramite i suoi canali social, aggiungendo inoltre che al momento le loro condizioni di salute non siano gravi ma che i sintomi che li hanno colpiti siano molto molto severi. “Tosse, febbre e forti dolori ovunque”. Il campione italiano, 42 anni, ha anche spiegato che nella sua stessa situazione, al momento, si trovi anche la piccolina di casa, Olimpia, primogenita nata dall’amore tra papà e mamma Olga. Soltanto pochi giorni fa, leggevamo ditra le pagine del settimanale Chi in edicola, al quale in anteprima lo sportivo rivelava la lieta novella: laOlga è in attesa di un altro bebè. La famiglia ...