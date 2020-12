Aids giornata mondiale, gli studi più rilevanti: il Coronavirus non ha fermato la ricerca sull’Hiv (Di martedì 1 dicembre 2020) Con la pandemia tutto il resto sembra sia stato messo in secondo piano nel 2020. Prevenzione e screening non sono stati al centro dell’attenzione mediatica in questi ultimi mesi, ma gli scienziati non si sono fermati. I ricercatori hanno proseguito infaticabili la lotta ad una delle piaghe mondiali più insidiose: l’Aids. Nel 2019 sono state circa 1,7 milioni di persone infettate dall’Hiv. leggi anche l’articolo —> Covid, soccorritore del 118 muore a 59 anni: “Luigi era forte come un leone” Alla vigilia della giornata mondiale contro l’Aids, che si celebra oggi 1 dicembre 2020, il programma delle Nazioni Unite per l’Aids/Hiv, UnAids, ha diffuso in due report i dati della situazione globale relativi al 2019. Sono state circa 38 milioni le persone nel mondo a ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Con la pandemia tutto il resto sembra sia stato messo in secondo piano nel 2020. Prevenzione e screening non sono stati al centro dell’attenzione mediatica in questi ultimi mesi, ma gli scienziati non si sono fermati. Itori hanno proseguito infaticabili la lotta ad una delle piaghe mondiali più insidiose: l’. Nel 2019 sono state circa 1,7 milioni di persone infettate dall’Hiv. leggi anche l’articolo —> Covid, soccorritore del 118 muore a 59 anni: “Luigi era forte come un leone” Alla vigilia dellacontro l’, che si celebra oggi 1 dicembre 2020, il programma delle Nazioni Unite per l’/Hiv, Un, ha diffuso in due report i dati della situazione globale relativi al 2019. Sono state circa 38 milioni le persone nel mondo a ...

