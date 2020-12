A Wall Street si scatenano gli acquisti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa dicon il sentiment degli investitori sostenuto dagli ultimi sviluppi sui vaccini sperimentali anti Covid. Da non ignorare le parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell che ha ribadito prospettive ancora incerte dell’economia. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones continua la giornata con un aumento dell’1,10%, a 29.966 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,01%. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,71%); sulla stessa tendenza, sale l’S&P 100 (+1,04%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,88%), finanziario (+1,91%) e materiali (+1,49%). Al top tra i giganti di, Pfizer (+3,03%), United Health (+2,96%), Exxon Mobil (+2,94%) e Chevron (+2,49%). Tra i best performers ...