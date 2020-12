A Toscana Aeroporti 10 milioni dalla Regione (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Toscana Aeroporti, società di gestione deli scali di Firenze e Pisa, disporrà dalla Regione di un finanziamento regionale fino a 10 milioni di euro per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il provvedimento fa seguito all’indirizzo deciso nell’agosto scorso dalla Regione che aveva stanziato 10milioni per il 2020 nel bilancio di previsione 2020-22, e viene attuato nel Quadro temporaneo di sostegno all’economia, che permette alla Commissione Europea di autorizzare gli aiuti. Da marzo a giugno 2020 l’aeroporto di Firenze è rimasto chiuso per decreto, mentre sullo scalo di Pisa ha operato un solo volo giornaliero. Nei primi nove mesi del 2020 i passeggeri nei due Aeroporti di Pisa e Firenze sono ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –, società di gestione deli scali di Firenze e Pisa, disporràdi un finanziamento regionale fino a 10di euro per fare fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il provvedimento fa seguito all’indirizzo deciso nell’agosto scorsoche aveva stanziato 10per il 2020 nel bilancio di previsione 2020-22, e viene attuato nel Quadro temporaneo di sostegno all’economia, che permette alla Commissione Europea di autorizzare gli aiuti. Da marzo a giugno 2020 l’aeroporto di Firenze è rimasto chiuso per decreto, mentre sullo scalo di Pisa ha operato un solo volo giornaliero. Nei primi nove mesi del 2020 i passeggeri nei duedi Pisa e Firenze sono ...

