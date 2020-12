“A Cena con la Solidarietà” per mille famiglie in difficoltà (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La seconda ondata di pandemia sta colpendo molte famiglie e parte del tessuto imprenditoriale. In questo contesto difficile Reale Mutua promuove, in partnership con Lavazza e Fondazione Vodafone e in collaborazione con la Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, l’iniziativa “A Cena con la Solidarietà”. Un progetto rivolto a mille famiglie in grave difficoltà, residenti nelle città di Torino (quattrocento), Milano (quattrocento) e Udine (duecento), con un impatto importante anche sulla filiera della ristorazione locale.I nuclei familiari sono stati identificati grazie all’analisi di Fondazione Specchio dei Tempi- La Stampa ed è stata data priorità alle famiglie con un maggior numero di componenti e con una situazione economica di particolare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La seconda ondata di pandemia sta colpendo moltee parte del tessuto imprenditoriale. In questo contesto difficile Reale Mutua promuove, in partnership con Lavazza e Fondazione Vodafone e in collaborazione con la Fondazione La Stampa Specchio dei tempi, l’iniziativa “Acon la. Un progetto rivolto ain grave, residenti nelle città di Torino (quattrocento), Milano (quattrocento) e Udine (duecento), con un impatto importante anche sulla filiera della ristorazione locale.I nuclei familiari sono stati identificati grazie all’analisi di Fondazione Specchio dei Tempi- La Stampa ed è stata data priorità allecon un maggior numero di componenti e con una situazione economica di particolare ...

borghi_claudio : Ormai potrei riprendere le mie abitudini giovanili delle recensioni dei ristoranti e farle ai ristoranti che conseg… - fattoquotidiano : IL VETERINARIO BRANDI “Io, i miei cani e gatti e il virus: ora a casa una cena con Jova” [L'INTERVISTA]… - trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - magistronzo : RT @BarillariDav: Non si può invitare a cena chi vuoi. Non si può andare a messa a Natale. Non si può uscire d casa dopo le 22. Non si può… - ALFREDOANGELC : #ojocon Armando Benedetti. #quiero cena con Carulla -

Ultime Notizie dalla rete : Cena con HTTP/1.1 Server Too Busy