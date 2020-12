5 novità del catalogo animato di Netflix (Di martedì 1 dicembre 2020) Da oggi, primo dicembre, il catalogo dell’animazione di Netflix si arricchisce di nuovi titoli. Alcuni, come Angela’s Christmas Wish, Santa’s Super Monsters Helpers e Trash Truck Christmas, sono specificatamente indirizzati a un pubblico di piccolissimi da intrattenere durante le festività. Ma, con Attack on Titan, Neon Genesis Evangelion, Tokyo Ghoul, Death Note, Nana e tantissimi altri, la piattaforma soddisfa gli adulti che apprezzano l’animazione nipponica e non. Qui i cinque titoli da non perdere secondo noi. 1. City Hunter Private Eyes https://www.youtube.com/watch?v=k0pnD7sNAds Non è un OAV (Original Anime Video), bensì un vero e proprio film sbarcato in sala, anche in Italia, nel 2019 per celebrare i 30 anni del cartone animato ispirato a uno dei più grandi manga della storia del Giappone, City Hunter di Tsukasa Hojo. Il ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Da oggi, primo dicembre, ildell’animazione disi arricchisce di nuovi titoli. Alcuni, come Angela’s Christmas Wish, Santa’s Super Monsters Helpers e Trash Truck Christmas, sono specificatamente indirizzati a un pubblico di piccolissimi da intrattenere durante le festività. Ma, con Attack on Titan, Neon Genesis Evangelion, Tokyo Ghoul, Death Note, Nana e tantissimi altri, la piattaforma soddisfa gli adulti che apprezzano l’animazione nipponica e non. Qui i cinque titoli da non perdere secondo noi. 1. City Hunter Private Eyes https://www.youtube.com/watch?v=k0pnD7sNAds Non è un OAV (Original Anime Video), bensì un vero e proprio film sbarcato in sala, anche in Italia, nel 2019 per celebrare i 30 anni del cartoneispirato a uno dei più grandi manga della storia del Giappone, City Hunter di Tsukasa Hojo. Il ...

EleonoraEvi : Il Ministro dell’economia #Gualtieri non ha mai fatto mistero della sua simpatia per il #Mes. Che adesso lo sosten… - afnewsinfo : 5 novità del catalogo animato di Netflix - TheGamesMachine : Su #HaloInfinite se ne stanno dicendo tante, per esempio sul possibile #battleroyale nel comparto competitivo. A br… - NewsSubito : Non c’è pace per Diego Armando Maradona. Intorno alla morte del Pibe de Oro infuriano le polemiche e ogni giorno em… - MercPat : RT @claudio_2022: Bisogna mantenere fede alle cose che si dicono. Alle parole devono seguire i fatti. Il fatto che Berlusconi era a favore… -

Ultime Notizie dalla rete : novità del Lancio di novità nel settore da parte di CSafe Global: visibilità delle spedizioni in tempo reale Fortune Italia