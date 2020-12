1 dicembre 1970, la legge sul divorzio compie 50 anni (Di martedì 1 dicembre 2020) La legge sul divorzio compie 50 anni. Era il 1 dicembre 1970 quando venne approvata la legge che cambiò radicalmente il concetto di famiglia. Era il 1 dicembre del 1970 quando dopo 18 ore di dibattito, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, in Italia venne L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Lasul50. Era il 1quando venne approvata lache cambiò radicalmente il concetto di famiglia. Era il 1delquando dopo 18 ore di dibattito, con 325 sì e 283 no alla Camera e 164 sì e 150 no al Senato, in Italia venne L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Il divorzio in Italia compie 50 anni, l'1 dicembre 1970 l'approvazione della legge - idkmela : RT @muydeprimidaa: Il 1° dicembre 1970 con la legge n. 898 venne introdotto il #divorzio nel nostro paese. - dellorco85 : Oggi il #divorzio in Italia compie 50 anni, il 1 dicembre 1970 fu approvata la legge (con 325 sì e 283 no alla Came… - Franzanos : RT @themummy416: El 1 de diciembre de 1970 se aprobó en Italia la ley que permite el divorcio, conocida como ley Fortuna-Baslini // Il divo… - VoidMalfoyy : RT @muydeprimidaa: Il 1° dicembre 1970 con la legge n. 898 venne introdotto il #divorzio nel nostro paese. -