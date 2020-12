1 dicembre 1970, in Italia il divorzio è legge: cosa è cambiato da allora (Di martedì 1 dicembre 2020) «Quella volta siamo andate tutte a votare». È una frase che hanno detto moltissime donne che hanno votato in uno dei primi storici referendum per i diritti in Italia. Era il 1974 e il referendum in questione voleva abolire la legge che oggi compie cinquant’anni. Dal 1 dicembre del 1970 nel nostro paese esiste una legge che consente il divorzio. Non lo ha abolito il referendum del 1974 (59,3% per il mantenimento) e nemmeno quello del 1981 (70% per il divorzio). Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) «Quella volta siamo andate tutte a votare». È una frase che hanno detto moltissime donne che hanno votato in uno dei primi storici referendum per i diritti in Italia. Era il 1974 e il referendum in questione voleva abolire la legge che oggi compie cinquant’anni. Dal 1 dicembre del 1970 nel nostro paese esiste una legge che consente il divorzio. Non lo ha abolito il referendum del 1974 (59,3% per il mantenimento) e nemmeno quello del 1981 (70% per il divorzio).

