Zona arancione, rossa e gialla: le Regioni che cambieranno colore prima di Natale (Di lunedì 30 novembre 2020) Un'Italia tutta gialla. Il raggiungimento di una colorazione uniforme prima delle feste di Natale è ciò a cui puntano più o meno tutti. Non solo governo ed esperti,... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 novembre 2020) Un'Italia tutta. Il raggiungimento di una colorazione uniformedelle feste diè ciò a cui puntano più o meno tutti. Non solo governo ed esperti,...

SkyTG24 : Milano in zona arancione, folla per lo shopping in centro - RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - pfmajorino : La Lombardia in zona arancione e @FontanaPres hai il coraggio di dire 'premiata la nostra serietà'. Se non ci fosse… - solops : Zona arancione: arriva la stretta dopo gli assembramenti per lo shopping a Torino - 1908AndreaT : @Adnkronos Ma allarme di che cosa?! Zona arancione, negozi aperti ma non bisogna uscire?! -