Zidane: “Abbiamo tante assenze. Sarà la gara più importante del girone” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Real Madrid sfida lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata di Champions League. Le merengues vogliono riscattare la sconfitta dell’andata. In conferenza stampa, Zidane ha analizzato i temi della gara. Queste le sue parole: “Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani. Ci aspetta un’altra finale, quella con lo Shakhtar Sarà la gara più importante della fase a gironi. Asensio? Viene da un anno di stop, ha bisogno di tempo. Hazard? La sua situazione è complicata. Prima non si infortunava mai e ora è fuori da un bel po’. Non è bello né per noi né per lui. Dobbiamo resistere, anche perché abbiamo tanti altri giocatori con tutte queste gare ravvicinate e i tanti infortuni che abbiamo”. Stagione più dura? “No, forse è più dura perché adesso non troviamo la continuità, ma a Madrid ci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Real Madrid sfida lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata di Champions League. Le merengues vogliono riscattare la sconfitta dell’andata. In conferenza stampa,ha analizzato i temi della. Queste le sue parole: “Ho visto la mia squadra con tanta voglia di fare bene domani. Ci aspetta un’altra finale, quella con lo Shakhtarlapiù impordella fase a gironi. Asensio? Viene da un anno di stop, ha bisogno di tempo. Hazard? La sua situazione è complicata. Prima non si infortunava mai e ora è fuori da un bel po’. Non è bello né per noi né per lui. Dobbiamo resistere, anche perché abbiamo tanti altri giocatori con tutte queste gare ravvicinate e i tanti infortuni che abbiamo”. Stagione più dura? “No, forse è più dura perché adesso non troviamo la continuità, ma a Madrid ci sono ...

zazoomblog : Zidane: “Abbiamo tante assenze. Sarà la gara più importante del girone” - #Zidane: #“Abbiamo #tante #assenze. - zazoomblog : Real Madrid Zidane: “Non riesco a spiegarmi la sconfitta con l’Alaves. Non abbiamo regolarità” - #Madrid #Zidane:… - ItaSportPress : Real Madrid, Zidane: 'Non riesco a spiegarmi la sconfitta con l'Alaves. Non abbiamo regolarità' -… - BrokenStev182 : @franzaium @VlnN94 La svolta post Allegri aveva un nome e cognome che tutti sanno ossia Zinedine Zidane poi ha scel… - timetraveler84 : @PinoVaccaro77 Abbiamo giocato contro il Sassuolo di Raspadori e Schiappacasse.. Conte oggi teneva in panchina Luka… -

Ultime Notizie dalla rete : Zidane “Abbiamo HTTP/1.1 Server Too Busy