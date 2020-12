Zaia: «Il governo non ha il consenso degli italiani, le stampelle per tenerlo in piedi sono inutili» (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione è sfuggita di mano all’ammucchiata Pd-M5S. «Questo governo oggi non gode del consenso maggioritario degli italiani». Lo afferma a chiare lettere Luca Zaia. «L’unica soluzione vera è andare a votare per un governo che poi possa stabilmente prendere delle decisioni». Il governatore del Veneto è ospite di Fabio Fazio su Rai 3. E si sofferma sulle indiscrezioni in merito a un possibile sostegno di Forza Italia al governo Conte con la scusa della nuova emergenza Covid. «Pensare che la situazione si possa risolvere con stampelle e con gli appoggi temporanei decisamente no. Noi abbiamo bisogno di stabilità». Zaia: «Si abbia rispetto che chi lavora nella Sanità» Troppe le incertezze di Palazzo Chigi. E troppi i messaggi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) La situazione è sfuggita di mano all’ammucchiata Pd-M5S. «Questooggi non gode delmaggioritario». Lo afferma a chiare lettere Luca. «L’unica soluzione vera è andare a votare per unche poi possa stabilmente prendere delle decisioni». Il governatore del Veneto è ospite di Fabio Fazio su Rai 3. E si sofferma sulle indiscrezioni in merito a un possibile sostegno di Forza Italia alConte con la scusa della nuova emergenza Covid. «Pensare che la situazione si possa risolvere cone con gli appoggi temporanei decisamente no. Noi abbiamo bisogno di stabilità».: «Si abbia rispetto che chi lavora nella Sanità» Troppe le incertezze di Palazzo Chigi. E troppi i messaggi ...

