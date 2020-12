Wanda Nara | fuga in Argentina e foto senza veli a cavallo

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dall’Argentina, con furore. Wanda Nara infiamma i social network grazie ad alcune recenti foto che la ritraggono in versione amazzone, completamente nuda. La showgirl, nonché manager del marito Mauro Icardi, ha lasciato Parigi per una breve visita alla sua famiglia d’origine, in Sudamerica: da lì ha postato alcune immagini senza veli che hanno appunto mandato in tilt i suoi oltre sette milioni di follower.