Wall Street parte all’insegna della debolezza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) –avvia gli scambi, risentendo di qualche presa di profitto, dopo il rally messo a segno questo mese, e del calo delle quotazioni del greggio, in attesa del vertice Opec+. A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende dllo 0,49% a 29.765 punti, mentre tiene meglio l’S&P-500, che si posiziona a 3.632 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,33%); sotto i livellivigilia l’S&P 100 (-0,15%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-2,16%) e finanziario (-0,50%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+1,66%) e Apple (+0,77%). Fra i peggiori i tioli petroliferi come Chevron, che ...