“Voi fate il calendario e i miei giocatori si fanno male” La battaglia di Klopp contro le tv VIDEO

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’ultima puntata ha visto il popolare giornalista di BT Telecom Des Kelly battibeccare per abbondanti 8 minuti con, a bordo campo (quando normalmente quel tipo di interviste durano un minuto al massimo) sulla gestione dei diritti tv da parte dei broadcaster. E’ una polemica infinita quella che va avanti da un po’ – con un escalation di toni e risposte piccate – tra il tecnico del Liverpool e British Telecom, il canale a pagamento che detiene i diritti di trasmissione del “pacchetto A” della Premier: 32 partite il sabato alle 12.30. Il cuore della questione è presto detto: BT ha diritto di scegliere con la Lega la partita da trasmettere. Ogni club deve essere trasmesso almeno una volta, ma non può essere trasmesso più di sei volte. Uno studio della University of Liverpool Management School ha dimostrato che le partite che coinvolgono i rivali storici del Liverpool ...