Vite in Fuga verso il finale con Claudio pronto a costituirsi: anticipazioni 6 dicembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Vite in Fuga verso il finale di stagione? La fiction con Claudio Gioè e Anna Valle non è di certo riuscita ad arrivare in alto come Doc Nelle tue Mani o Gli Orologi del Diavolo, ma comunque ha irretito il pubblico con una serie di colpi di scena e una corsa contro il tempo che potrebbe, alla fine, lasciare tutti di stucco mostrando il vero volto del colpevole, ma chi è stato ad uccidere Riccardo? Forse è stato davvero Claudio oppure c’è qualcuno che ha una maschera che presto cadrà? Le domande a cui avremo risposta solo la prossima settimana sono tante ma l’unica cosa certa al momento è che Vite in Fuga tornerà in onda il 6 dicembre con Claudio pronto a consegnarsi alla polizia per rendere la sua ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020)inildi stagione? La fiction conGioè e Anna Valle non è di certo riuscita ad arrivare in alto come Doc Nelle tue Mani o Gli Orologi del Diavolo, ma comunque ha irretito il pubblico con una serie di colpi di scena e una corsa contro il tempo che potrebbe, alla fine, lasciare tutti di stucco mostrando il vero volto del colpevole, ma chi è stato ad uccidere Riccardo? Forse è stato davverooppure c’è qualcuno che ha una maschera che presto cadrà? Le domande a cui avremo risposta solo la prossima settimana sono tante ma l’unica cosa certa al momento è cheintornerà in onda il 6cona consegnarsi alla polizia per rendere la sua ...

bubinoblog : VITE IN FUGA, QUARTA PUNTATA: CHI HA SCRITTO LA LETTERA DI MINACCE ALLA FAMIGLIA CARUANA? - Pino__Merola : «Vite in fuga»: le anticipazioni della quarta puntata - GuidaTVPlus : 30-11-2020 21:25 #Rai1 Vite in fuga - S1E7 - Giugno #Crimini&misfatti,azione&avventura #StaseraInTV - AgenziaOpinione : RAI 1 – “ VITE IN FUGA “ * ST 1 EP 5 PUNTATA DEL 29 NOVEMBRE 2020, « CLAUDIO CHIEDE AIUTO A UDO, UN GENIALE INFORMA… - GazzettadellaSp : C'è anche una spezzina nella fiction di RAI 1 campione di ascolti -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Fuga HTTP/1.1 Server Too Busy