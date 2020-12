Vincenzo | 11 anni | perde la battaglia contro un tumore raro | il Covid ha peggiorato le sue condizioni

HuffPostItalia : Vincenzo muore di cancro a 11 anni. La rabbia di Taranto: 'Colpa dell'Ilva' - fanpage : Il piccolo Vincenzo non ce l'ha fatta - welikeduel : 'La sanità crotonese è stata depotenziata negli ultimi anni, non abbiamo l'emodinamica. Ammalarsi di cuore a Croton… - psikonerd : Ennesimo assassinio di Stato - Vincenzo_sai81 : @QsvsFk @FMCROfficial Poi hai tutto il diritto di restare aggrappato al passato e quando gli altri ci prendono per… -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo anni

30/11/2020 - Questa mattina il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha presentato in Consiglio regionale le linee programmatiche per i prossimi 5 anni di governo. GUARDA IL V ...Un papà e i suoi bambini divisi dal covid. Quella che viene da Roma è la storia di una famiglia, come tante in questo periodo, che a causa del coronavirus si trova a vivere separata.