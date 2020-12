Villaricca | Rosario Albano | “Si va verso un altro dissesto finanziario”

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nei prossimi giorni tornerà a riunirsi il consiglio comunale di. La prima convocazione è fissata per venerdì 4 dicembre. L’ente andrebbeunfinanziario, come denuncia il consigliere di minoranza. L’esponente penstallato, dopo aver espresso un giudizio molto critico sulla gestione dell’amministrazione, chiede un intervento forte a sostegno degli esercenti. Parole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca Rosario

Teleclubitalia.it

Il 28enne fu arrestato lo scorso 10 Novembre, neanche un mese è rimasto in cella, quando gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca lo avevano notato in piazza San Nicola a Giugliano mentre ...Sono in corso perquisizioni in casa e negli uffici degli indagati tra la Sicilia e la Campania. LEGGI ANCHE Villaricca, centro di scommesse abusivo sequestrato: multe a titolari e clienti. Lo scorso g ...