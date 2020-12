Videogiochi negli USA | 4 consumatori su 5 hanno giocato almeno un gioco negli ultimi sei mesi

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un nuovo comunicato stampa diffuso da NPD Group dipinge un quadro roseo per l'industria deiStati Uniti, sottolineando che il coinvolgimento, il tempo e la spesa sono notevolmente aumentati. Secondo il report Evolution of Entertainment 2020 di NPD, quattrostatunitensi su cinqueunsei. Inoltre, il tempo totale trascorso a giocare è aumentato del 26% su base annua, mentre la spesa totale deiè aumentata ancora di più in confronto (33%). La crescita è apparentemente coerente su tutte le piattaforme, anche se i dispositivi mobileregistrato la crescita maggiore, ...