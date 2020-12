VIDEO – Fondazione Scifo-E Ti Porto in Africa | patto di solidarietà e beneficenza

Leggi su ladenuncia

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’Associazione Internazionale Onlus ‘E Tiin’ aderisce al progetto didella. I due presidenti, Vincenzo Mallamaci e Emanuele, spiegano il senso della collaborazione. Così il cardiologo Vincenzo Mallamaci: “Sentiamo nostro il tema dello sviluppo della ricerca nel campo delle patologie del neurosviluppo e per questo abbiamo con piacere contribuito all’impegno della. Lo sforzo è teso a attenuare il grosso disagio di chi ne è affetto e delle rispettive famiglie. L’impegno per lanon può avere confini geografici. Siamo un’associazione per l’ma, prima, siamo uomini impegnati per portare una carezza laddove c’è bisogno”. Emanuele...